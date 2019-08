6 jaar gevorderd voor poging doodslag op ex WHW

23 augustus 2019

16u45 0 Sint-Genesius-Rode Een Syrische vluchteling uit Sint-Genesius-Rode riskeert een gevangenisstraf van 6 jaar omdat hij op 7 februari zijn ex-vrouw neerstak met een mes. “Het gebeurde in een opwelling”, aldus de man, die ontkende dat hij haar wilde doden. Het parket ziet dit anders.

Het koppel was in Syrië getrouwd en bij het begin van de oorlog naar België gevlucht. Hier verslechterde hun relatie zienderogen, zodanig dat de politie herhaaldelijk moest tussenkomen omdat de man, M.A., verbaal en fysiek agressief werd. Uiteindelijk besloot zijn echtgenote begin 2018 te scheiden. Dit was niet naar zijn zin waarna hij haar bleef lastigvallen en bedreigen. In de aanloop naar een rechtbankzitting over het bezoekrecht van hun dochtertje sprak het koppel een tweetal maal af. “Die ontmoetingen verliepen goed en ik had nieuwe hoop dat we terug een koppel zouden vormen”, zei M.A. daarover. “Toen ze me duidelijk maakte dat dat niet zou gebeuren, heb ik de controle verloren.” De man stak zijn ex op 7 februari neer met een mes, maar kon kort nadien ingerekend worden.

Bloemen

Volgens het parket maakte hij zich schuldig aan een poging tot doodslag omdat de steekwonde in de borst dodelijk had kunnen zijn. De burgerlijke partij verwees naar de voorafgaande bedreigingen en het mes dat de man bij had, en sprak van een moordpoging. “Hij droeg dat mes altijd omdat hij anderhalf jaar voordien was aangevallen”, pleitte meester De Vos voor M.A. “Hij had die dag bloemen mee voor zijn vrouw, toch geen teken dat hij haar wou doden. Wel is het zo dat hij het zeer moeilijk had met de echtscheiding en die dag volledig fout heeft gereageerd.” Volgens de verdediging kampt M.A. ook met een agressieprobleem door zijn oorlogstrauma’s. Uitspraak op 5 september.