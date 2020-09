“We verliezen de Leonardo da Vinci van Rode”, Jean Paul De Greef (77) overleden na tragisch fietsongeval

Sint-Genesius-Rode

Sint-Genesius-Rode is in rouw na het overlijden van Jean-Paul De Greef (77). De creatieve duizendpoot liet dinsdagnamiddag het leven na een tragisch ongeval op de Hallesteenweg. Hij bouwde ooit een eigen boot in zijn tuin en voer ermee naar Engeland. De Greef was bovendien al jarenlang vaste decorbouwer bij theatergroep Het Kinderuur. Als architect was hij ook betrokken bij de renovatie van het Brusselse justitiepaleis. “We verliezen de Leonardo da Vinci van Rode”, klinkt het. “Als er iemand onvervangbaar is, is hij het wel.”