‘Vervuilende’ kerstboomverbranding op de helling? “Het is dwaas om kerstbomen op te halen bij handelaars om een vuur te maken” Bart Kerckhoven

08 oktober 2019

16u19 1 Sint-Genesius-Rode De kans is groot dat er volgend jaar in Sint-Genesius-Rode geen kerstboomverbranding meer georganiseerd wordt. De oppositie stelt zich vragen over het fijn stof dat vrijkomt bij die verbranding en schepen Miguel Delacroix (IC-GB) stelt nu dat het concept herbekeken zal worden.

De kerstboomverbranding vond in januari voor de derde keer plaats en is een groot succes want de activiteit lokte honderden inwoners. Maar nu staat het evenement toch ter discussie omdat bomen verbranding nu eenmaal niet milieuvriendelijk is.

“Het fijn stof dat vrijkomt bij deze verbranding vrijkomt is niet goed voor de luchtkwaliteit”, zegt Bruno Stoffels (Engagement 1640). “Dat wij kerstbomen ophalen bij groothandelaars die overschot hadden om een groot vuur te maken is natuurlijk ook dwaas.”

“We denken na over de toekomst van de kerstboomverbranding en het concept”, zegt schepen Miguel Delacroix (IC-GB). “Ik vind persoonlijk wel dat die activiteit een enorme toegevoegde waarde is voor het sociale leven in de gemeente. Maar we moeten natuurlijk ook rekening houden met de perceptie bij de mensen en dus gaan we ons bezinnen over de verbranding.”