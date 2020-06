Sint-Genesius-Rode protesteert tegen afsluiten Ter Kamerenbos: “Dit is een ramp voor onze mobiliteit” Bart Kerckhoven

22 juni 2020

15u44 0 Sint-Genesius-Rode De kans is groot dat we vanaf september nog wat langer aanschuiven op de Waterloosesteenweg richting hoofdstad. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de stad Brussel sluiten vanaf dan het Ter Kamerenbos af voor het verkeer. Het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode huivert bij dat idee en nam een advocaat onder de arm. In juli is er overleg gepland en hoopt het college de Brusselse collega’s op andere gedachten te brengen.

Het Ter Kamerenbos aan de rand van het Zoniënwoud werd tijdens de lockdown al even verkeersvrij gemaakt zodat de Brusselaars er konden genieten van de natuur. De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) stelde nadien voor om ook na de coronacrisis het bos af te sluiten. In Sint-Genesius-Rode hoorden ze het enkele weken geleden in Keulen donderen want officieel werd het schepencollege nooit op de hoogte gebracht van die intentie. Pittig detail: in Ukkel wisten ze wel wat er ging gebeuren en kregen ze het zelfs voor mekaar dat twee straten aan hun zijde wel openblijven. Maar vanuit Rode zullen de wegen door het Ter Kamerenbos dus geen alternatieve route meer zijn om de drukte op de N5 te ontvluchten.

“Dat zou een ramp zijn voor de mobiliteit”, zegt Vlaams schepen Anne Sobrie (Engagement 1640). “Heel wat mensen nemen die route dagelijks. De Waterloosesteenweg kan die toevloed niet aan. Als ik als advocate op het Justitiepaleis moet zijn tijdens de spits dan doe ik over de 12 kilometer die ik rijden moet van bij mij thuis tot in Brussel anderhalf uur. Als het bos nog eens afgesloten wordt zal het allemaal nog verergeren. Het gaat trouwens niet alleen om de mobiliteit van de Rodenaren die naar Brussel moeten. Ook de mensen uit Waterloo worden hierdoor getroffen en ook inwoners van Alsemberg rijden langs hier naar het werk.”

In juli overleg gepland

Het schepencollege besliste intussen om een advocaat onder de arm te nemen. Voorlopig zijn er geen gerechtelijke stappen gezet, maar als het bos afgesloten wordt is men in Sint-Genesius-Rode wel van plan om de strijd juridisch verder te zetten. In juli is er wel nog een overleg gepland waar burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) zijn collega’s in Brussel zal proberen te overtuigen van een alternatief.

Het is niet de eerste keer dat er in Rode verzet komt op het verkeersvrij maken van lanen in de groene long naast de N5. Het Vlaams Gewest wil zo de Duboislaan afsluiten voor het verkeer en ook die straat wordt druk gebruikt tijdens de spitsuren om de drukke verkeersassen te vermijden. Ook in dat dossier heeft de gemeente een tijd geleden al een advocaat aangesteld die de belangen van Sint-Genesius-Rode verdedigt.