‘Celgenoten’ gaan na vrijlating samen op dievenpad: 30 maanden cel Wouter Hertogs

31 augustus 2020

13u28 2 Sint-Genesius-Rode Twee mannen die in mei opgepakt werden op verdenking van een reeks diefstallen, zijn veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden. Het duo was niet aan zijn proefstuk toe. Twee weken na hun vrijlating uit de gevangenis liepen ze al opnieuw tegen de lamp.

M.K. werd opgepakt op 14 mei toen een inwoner van Sint-Genesius-Rode een inbreker betrapte in zijn woning. De inbreker ging er vandoor en de bewoner kon hem niet meer inhalen. Toen de politie samen met de man daarop de omgeving doorzocht, stootten ze in het treinstation op K., die door de bewoner vaagweg herkend werd.

Hij had een gsm bij die gestolen was in Elsene, en een bankkaart die gestolen was in Ukkel en gebruikt was in een tankstation om aankopen te doen. Daarbij was ook A.B. aanwezig, die enkele dagen later op heterdaad betrapt werd bij een diefstal in Oudergem. Beide mannen, die al meermaals veroordeeld werden voor inbraken en diefstallen, leerden elkaar in de gevangenis kennen. Na hun vrijlating gingen ze doodleuk samen op boevenpad. De verdediging ontkende dit en stelde dat ze de gebruikte bankkaart gevonden hadden. Volgens de rechtbank was inderdaad niet bewezen dat de twee de bankkaart hadden gestolen die ze gebruikt hadden bij hun aankopen, maar voor de andere feiten werden ze wel veroordeeld.