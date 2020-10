Sien Vandersanden (KRC Genk Ladies): “Het jonge KRC Genk Ladies zal tegen Standard vrank en vrij zijn kans gaan” Lucien Claessens

10u03 0 Na een Red Flames-pauze van een drietal weken herneemt dit weekend de competitie in de Super League van het vrouwenvoetbal. KRC Genk Ladies wacht zaterdagmiddag een moeilijke opdracht in en tegen Standard. De confrontaties tussen beide teams zorgden de voorbije jaren steeds voor vuur en spektakel. We zijn benieuwd of de jonge Genkies de Luikse meisjes opnieuw het vuur aan de schenen kunnen leggen.

Het Genkse team onderging in het tussenseizoen een andere invulling. Heel wat speelsters stopten met voetballen, anderen zochten andere oorden op. De 18-jarige Sien Vanderdansen is één van de weinige blijvers.

“We startten het seizoen inderdaad in een totaal nieuwe bezetting”, zegt Sien Vandersanden. “Het is een erg jonge ploeg met toch heel wat talent. In vergelijking met vorig jaar hebben we misschien kwaliteit ingeboet, maar het enthousiasme is enorm groot. Wij gaan dan ook met veel lef naar Luik. We hebben niets te verliezen en gaan er voluit onze kans.”

Vorig weekend werden jullie op eigen veld uit de Beker van België gewipt door Aalst. Laat deze nederlaag sporen na?

“Uiteraard hadden we liever verder gebekerd. Anderzijds mogen we terugblikken op een goede wedstrijd. In de eerste helft waren we de betere ploeg. We hadden verschillende kansen, maar konden niet scoren. Uiteindelijk moesten strafschoppen over winst en verlies beslissen. Maar dat is een loterij, hé.”

Trainer Guido Brepoels keerde na een jaartje Diest terug naar Genk en werkte een nieuw project uit. Het is een plan op langere termijn?

“Een ploeg vorm je niet op één jaar. Daar heb je tijd voor nodig. De aanpak van trainer Brepoels werkt reeds vruchten af. De jonge groep is erg leergierig en we zetten nu reeds stappen vooruit. Met Aline Zeler werd een monument in het Belgisch vrouwenvoetbal binnengehaald om ook op het veld bij te sturen. Jammer genoeg is Aline geblesseerd en kan ze er tegen Standard niet bij zijn. We konden best wat ervaring gebruiken.”

Het vrouwenvoetbal zit in een positieve flow. De wedstrijd tegen Standard is rechtstreeks op televisie te zien?

“We zijn blij met die aandacht. Het vrouwenvoetbal leeft. We merken dat ook op de sociale media waar de reacties massaal toestromen. Er is echt meer beleving. En ja, iedereen kan de wedstrijd zaterdag om 14 uur live op Eleven Sport volgen. Toch schitterend.”

Je hebt ook reeds verschillende selecties achter je naam als Belgische jeugdinternational?

Samen met ploegmaats Sterre Gielen, Joséphine Delvaux en Emmy Donné maken we inderdaad deel uit van de nationale U19-ploeg. Door het coronavirus liggen de activiteiten momenteel stil. Jammer, ook daar konden we heel wat ervaring opdoen en ons verder ontwikkelen.”

Waar zie je de Genk Ladies dit seizoen eindigen?

“Tegen topploegen als Standard, Brugge, Gent en Anderlecht komen we een stap tekort. Ze beschikken over meer middelen en zijn verder vooruit in hun ontwikkeling. Met het project van de trainer hopen we over een drietal jaren die kloof te dichten. Elk jaar zullen we groeien. Als we dit seizoen net onder dat elitegroepje kunnen eindigen, mogen we best tevreden zijn. We gaan er alleszins voor”, klinkt Vandersanden strijdvaardig.