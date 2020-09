Siegerd Degeling (E.Termien: “Net als vorige week gaven we een haast zekere zege na de rust uit handen” Lucien Claessens

27 september 2020

19u31 0 Termien is er niet in geslaagd om de nederlaag van vorig weekend in Berlaar recht te zetten. Tijdens de rust zag het er nochtans goed uit. Met doelpunten van Degeling en Voorn leidden de manschappen van trainer Tomas Daumantas met 2-0. De buit is binnen denk je dan. Fout gedacht. De thuisploeg vergat te voetballen. Beringen hanteerde de lange bal en vond met Ugoale en Reyndes ideale afwerkers. Met 1 op 6 heeft Termien zijn start gemist.

Siegerd Degeling speelde een prima partij. De middenvelder scoorde de openingstreffer en zorgde voor de assist waarmee Voorn de stand kon verdubbelen. Jullie namen een uitstekende start, Siegerd?

“Zeg dat wel. Na de nederlaag in Berlaar waren we erop gebrand om die uitschuiver recht te zetten. En dat scheen te lukken. Vanaf de eerste minuut zetten we druk en dat leverde een snel doelpunt op. Een ideale opener. We voerden de forcing en hadden alles onder controle. Toen Voorn op slag van rust verdubbelde leek de partij beslist.”

Net als vorige week in Berlaar liep het ook nu na de pauze fout?

“Tijdens de rust had de trainer nochtans gewaarschuwd dat we scherp aan de tweede helft moesten beginnen. Dit hebben we echter volledig nagelaten. In plaats van te voetballen gaven we het initiatief uit handen. Terwijl wij de bal inleverden, pompte Beringen de bal naar voren waar hun torenlange aanvallers gretig gebruik van maakten om het evenwicht te herstellen. Al moet ik zeggen dat bij de bezoekende gelijkmaker een duidelijke fout op onze keeper niet gefloten werd.”

Met de puntendeling kunnen jullie niet tevreden zijn. Ik neem aan dat de ontgoocheling groot is?

“Uiteraard. De ontgoocheling is super groot. Die 2-0 voorsprong bij de rust mag je niet meer uit handen geven. Punt it. Het is de tweede week op rij dat dit gebeurt. Pak je de drie punten dan kun je terug bij de middenmoot aansluiten en is er niets aan de hand. Neen, 1 op 6 is te weinig voor Termien. We gingen de twee voorbije wedstrijden telkens op dezelfde wijze in de fout en dat tegen tegenstanders die minder sterk waren dan wij. Dit is echt zuur.”

Volgende week reizen jullie naar Racing Mechelen. Een uitzege kan jullie terug op het rechte spoor zetten?

“Het tij zal snel moeten keren. Met wedstrijden tegen Racing Mechelen, St.-Lenaarts en Zwarte Leeuw ziet het programma er niet gemakkelijk uit. Maar moeilijk gaat ook. Opgeven staat niet in ons woordenboek”, klinkt Siegerd Degeling strijdvaardig.