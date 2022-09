Seniorennamiddag met Frank Galan in stadszaal Oosthove, ook The Mini Maxi Band treedt op

Ieper Mobiel Diensten­cen­trum Ter Plekke bestaat 1 jaar: “Na Zillebeke en Boezinge binnenkort ook in centrum”

In de Grachtstraat in het centrum van Ieper komt er binnenkort een derde mobiel dienstencentrum, nadat er al één te vinden is in Zillebeke en Boezinge. Mensen kunnen er terecht voor vragen, ontmoetingen en activiteiten. “Als stadsbestuur vinden we het belangrijk om mensen een ontmoetingsplek in de buurt te bieden waar tijd wordt gemaakt voor hen.”

