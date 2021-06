Schrijversduo Nathan Juda verrast met nieuw boek ‘Testament van Taal’: “Een kind verloren maar de liefde gevonden”

LeuvenToen Omer Van Cauwenbergh (67) in 2018 zijn zoon verloor, zat hij in zak en as. De Leuvenaar schreef het verdriet van zich af in ‘Het Boek van Vincent–Icoon van moed en hoop’ nadat kanker het meest waardevolle uit zijn leven had gehaald. Enkele jaren later is Omer terug met nieuw materiaal: 110 columns over zijn eigen turbulente leven. Opmerkelijk is dat Omer de kracht van de liefde herontdekt heeft en daar heeft illustrator Nathalie een groot aandeel in.