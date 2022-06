Schrijf jouw zomerbar in voor ‘De Leukste Zomerbar’

Kortrijk Sinksen is begonnen! Zet u schrap voor mogelijk de wildste en zotste feesten ooit in Kortrijk

Is ’t al Sinksen? Ja, ’t is al Sinksen. Stop met aftellen, smeer je kuiten in en let the party begin. Kortrijk is na twee door het virus waarover we niet meer willen praten verloren jaren helemaal klaar om te ontploffen. Het beloven tot en met maandag 6 juni de wildste en zotste Sinksenfeesten ooit te worden.

3 juni