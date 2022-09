Schrijf je vanaf morgen in voor herfst- en kerstkampjes

Roeselare Bijzondere Roeselaar­se sportpres­ta­ties gezocht

Op vrijdag 3 maart 2023 organiseert Stad Roeselare het Sportgala #VANRSL in sport- en eventhal Schiervelde. Tijdens deze gala-avond, vol entertainment, worden de jaarlijkse sportprijzen uitgereikt aan individuele sporters of sportploegen die een bijzonder prestatie leverden in 2022. Denk je in aanmerking te komen individueel of met jouw ploeg? Dien dan nu jouw kandidatuur in via https://sport.roeselare.be/sportgala-vanrsl.

