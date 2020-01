Zwemclub Schoten blaast 45 kaarsjes uit emz

27 januari 2020

13u21 0 Schoten Zwemclub Schoten heeft afgelopen zaterdagavond zijn 45-jarig bestaan gevierd in basisschool Sint-Cordula. De sportvereniging heeft de afgelopen decennia verschillende kampioenen opgeleid. “Maar ook de straffe verhalen en anekdotes van vroeger hebben ervoor gezorgd dat ‘de Zwemclub’ nog steeds bestaat, en is wat ze nu is”, zegt clubvoorzitter Frank Cornelis.

Voor de eerste stichtingsvergadering van Zwemclub Schoten moeten we terugkeren naar 21 december 1974, waarbij Marc Kauwenberghs zich opwierp als voorzitter. “Jenny Mangelschots, die in de jaren 1950 zelf op Europees niveau zwom, startte mee in 1974 als eerste hoofdtrainer, en zij begeleidde onder meer Ilse Schoors en Greet Boeckhout tot op de Olympische Spelen van Montreal in 1976", vertelt Cornelis. Ook op het wereldkampioenschap van 1998 in het Australische Perth en het Europees kampioenschap in 2000 vaardigde Zwemclub Schoten deelnemers af: “Nancy Engelen en Sofie Goffin bemachtigden zelfs een ticket voor de Olympische Spelen in Sydney in 2000", klinkt het.

Omdat Zwemclub Schoten zoveel talent in zijn rangen had, houden de sommige clubrecords al lange tijd stand. “Meer dan twintig jaar lang stond het record voor de 50 meter vlinderslag op de naam van Kim van Kruyssen. Haar dochter Noor Broeckaert heeft dat in 2017 echter verbroken”, aldus Cornelis.

Zwemschool

Zwemclub Schoten bestaat uit 200 leden die in verschillende categorieën meermaals per week trainen in de Sportoase Elshout in Brasschaat. Voor de jongste zwemmers begint het verhaal bij de zwemschool. “Kinderen houden zich zo op een plezante en sportieve manier bezig. Over die 45 jaren heeft Zwemclub Schoten duizenden kinderen leren zwemmen, gemotiveerd en opgevolgd om te laten doorgroeien naar recreatieve of competitiezwemmers”, vertelt Cornelis. Verder organiseert de sportclub al verschillende jaren een zwemwedstrijd in samenwerking met de gemeente, waarbij leerlingen van zeven à acht Schotense scholen het tegen elkaar opnemen. De voorzitter van Zwemclub Schoten wil bij dat alles ook het plezier benadrukken dat bij het zwemmen komt kijken. “Binnen onze club ontstaan levenslange vriendschappen”, klinkt het.