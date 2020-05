Zonnekloppers keren terug naar hun buitenverblijf: “Risico is niet hetzelfde als aan zee” emz

21 mei 2020

18u58 0 Schoten In de gemeente Schoten mocht het recreatiedomein voor buitenverblijven Dennenbad na twee maanden opnieuw de deuren openen. Voor de ‘tweedeverblijvers’ was het een grote opluchting dat ze het zonnige hemelvaartweekend mochten doorbrengen in het groen in plaats van op hun appartement in Antwerpen. “We hebben iedereen wel gevraagd op hun eigen perceel te blijven”, zegt Eline Verellen (29), de dochter van eigenaar Jan Verellen.

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar het is dan toch eindelijk weer zover. Woensdagnamiddag raakte bekend dat de eigenaars van een buitenverblijf opnieuw naar hun tweede woonst mogen afzakken. Door de combinatie van het erg warme, zonnige weer en het verlengde weekend maakten vele eigenaars van een caravan of chalet op domein Dennenbad in Schoten van die toestemming gretig gebruik.

Vooral voor inwoners uit Antwerpen en dichtbevolkte randgemeentes als Deurne of Merksem is een buitenverblijf in het Schotense groen populair. Dennenbad verhuurt een tweehonderdvijftig percelen. De gasten zijn zelf in het bezit van een caravan of chalet op het park. Voor de uitbaters kwam de heropening geen seconde te vroeg. “Bij de federale beslissingen werden alle buitenverblijven op één hoop gegooid. Dat is eigenlijk niet fair, want hier is veel minder risico dan aan de zee. Het heeft tot heel wat frustraties geleid. Zo hebben we de laatste weken toch dagelijks telefoontjes gekregen van de mensen of ze toch niet mochten langskomen. We zijn dan ook heel tevreden dat we vandaag de slagbomen weer open mogen doen”, lacht Eline.

Gras afrijden

Dat beamen ook Wim De Flo uit Antwerpen en Dennenbad-‘burgemeester’ Ronny Wellens uit Hoevenen (Stabroek). “We zijn erg blij. Maar eigenlijk had het hier nooit mogen sluiten. Het is zelfs gezonder op het park te zijn dan thuis te blijven. Hier kunnen we zelfs twintig meter afstand houden!” Door de langdurige afwezigheid van de gasten kregen sommige tuintjes een verloederd uitzicht. “Het eerste wat ik gedaan heb, is het gras hier afgereden”, lacht Ronny.

Dat de heropening niet meer dan logisch is, vindt ook Patrick Desplenter (62) uit Wuustwezel. Hij is samen met zijn vrouw Nancy Michielsen (53) volop aan het zonnebaden. “Het is een positief iets. Aanschuiven met 200 man aan de IKEA kan wel, maar hierheen komen niet? Ik begrijp wel dat er schrik was over de zee. Maar hier is er plek genoeg om een sociale afstand te bewaren”, zegt hij.

Kantine blijft dicht

Aan het verblijfspark kwamen al van de vroege uurtjes heel wat vissers een hengeltje uitwerpen op de vijver. De speeltuintjes moeten nog wel afgesloten blijven. Daarnaast mag ook de kantine nog niet open. “Wel voorzien we een afhaalmogelijkheid van ontbijtmanden, belegde broodjes en halve kip om de gasten toch nog iets te kunnen aanbieden op het park”, vertelt Eline.

Er heerst dan wel een gezellige drukte aan de buitenverblijven, toch zijn bijeenkomsten als met andere gasten een pintje drinken of barbecues nog steeds verboden. Dat baart het festiviteitencomité wel wat zorgen voor het zomerprogramma. “Normaal gezien organiseren we allerlei activiteiten zoals een tornooitje petanque of een show in een tent. Maar dat zal er deze zomer misschien niet inzitten”, besluit Ronny.