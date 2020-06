Zomerse openluchtbioscoop Cinema Cabrio houdt het na achttien jaar voor bekeken emz

17 juni 2020

19u28 4 Schoten Na achttien jaar zal Cinema Cabrio in de zomer geen films meer in open lucht vertonen. De aanleiding is een botsing met cultuurschepen Charlotte Klima (N-VA) vorige week donderdag. De schepen zegt dat de gemeente er alles aan heeft gedaan om het evenement te laten doorgaan.

Lange tijd hebben organisatoren van Cinema Cabrio Patrick Beauquesne, Bruno Peeters en Frans Audiens de hoop levend gehouden om het zomerevenement te laten plaatsvinden. Ze stelden, zoals gevraagd door de gemeente, een dossier op om het ‘coronaproof’ te laten verlopen. “Op 15 mei kregen we dan een mail met de melding dat het evenement zoals het cultuurprogramma van de gemeente in de zomer op de speelplaats van de kunstacademie op de Vordensteinstraat zou moeten doorgaan.” De argumentatie daarachter was dat de toegang makkelijker controleerbaar is.

Overleg verlaten

Die locatie is niet naar de zin van Cinema Cabrio. “We wilden het toch liever aan het Kasteel van Schoten doen. Dat is ook perfect afsluitbaar. We dachten na over een ledscherm, waardoor we dan alle voorstellingen buiten zouden kunnen doen. Twee vertoningen voor de kinderen in de voormiddag en op de middag en de film voor de volwassenen dan twee keer ‘s avonds. Met telkens maximaal 200 personen. Wat de catering betrof, zouden we met bediening aan tafels werken.”

Met dat plan stapten Beaquesne en Peeters vorige week donderdag naar de vergadering over het zomers cultuurprogramma. Dat zou bestaan uit enkel georganiseerd door de gemeente met uitzondering van Cinema Cabrio. Daar verlieten de twee organisatoren misnoegd het infomoment. “We zouden maximaal honderd man op de speelplaats van de kunstacademie mogen toelaten. Catering kon, maar alles moest op voorhand besteld worden. Warme pinten met vier tegelijk dan? Het was alleen maar ‘moeten’. Zelf mochten we niets inbrengen hoe wij de organisatie zagen? Van financiële compensatie voor de verloren toeschouwers geen sprake. Dan zijn we maar vertrokken en hebben we besloten er een punt achter te zetten. Het doet zeer om je kind af te moeten geven. En dan nog een goed draaiend concept. De Schotenaren zijn hier de dupe van.”

Richtlijnen van hogerhand

De cultuurschepen reageert scherp op de uitingen van Beaquesne. “We zijn erg redelijk geweest. Cinema Cabrio was overigens de enige derde die nog iets mocht organiseren. Catering om de kas te spijzen mocht zelfs, maar dan wel onder andere voorwaarden. Bij de organisatie zou het gemeentebestuur financiële en logistieke ondersteuning bieden. Op basis van ingewonnen adviezen van de brandweer en politie hebben we toen de limiet op honderd personen gezet, al zou dat nu wel opgetrokken kunnen worden naar 150 of 175 aanwezigen.”

De reactie van Cinema Cabrio stelt Klima dan ook teleur. “We zijn even streng of zelfs strenger voor de gemeentelijke evenementen. Normaal mogen die niet langer dan twee uur duren, voor Cinema Cabrio hebben we dat al verlengd naar drie uur. Maar meerdere voorstellingen op een dag mag gewoon niet. Ook de originele locatie was geen optie. Wij krijgen als gemeentebestuur nu eenmaal ook richtlijnen van hogerhand opgelegd”, besluit ze.