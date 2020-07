Zomerse muziekavonden brengen festivalgevoel naar Schoten emz

08 juli 2020

11u23 0 Schoten Door de coronacrisis zijn de zomerfestivals en andere grootschalige evenementen geannuleerd. De gemeente Schoten presenteert daarom een alternatief. Op de speelplaats aan de Academie wordt in juli en augustus een reeks muziekavonden georganiseerd.

Voor de Schotenaren staat er heel wat op het zomerprogramma. Inwoners kunnen op pad gaan voor een wandeling of een fotozoektocht. Wie liever een film kijkt, kan daarvoor terecht in cultuurcentrum De Kaekelaar. Verder is er een knap aanbod aan muzikale optredens aan de speelplaats van de Academie Schoten campus Vordensteinstraat 47. Alle concerten beginnen om 19 uur stipt. Er is geen catering, breng dus je eigen drankje mee. Inschrijven is verplicht.

Het volledige programma bekijken en inschrijven kan via www.schoten.be/zomer.