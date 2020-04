Zomerfestivals Tendance en Globefest stellen editie uit naar 2021: “We hadden het wel verwacht” emz

16 april 2020

20u42 5 Schoten Afgelopen woensdagavond kondigde de Nationale Veiligheidsraad aan dat massa-evenementen als zomerfestivals niet konden doorgaan vanwege het coronavirus. Dat betekent ook dat Tendance Festival in Kapellen met 6.000 bezoekers en het Schotense Globefest met ongeveer 3.000 feestgangers hun editie van zomer 2020 in het water zien vallen. De festivalorganisatoren besluiten die een jaar op te schuiven.

Het Tendance Festival in Kapellen is de opvolger van Mojitoday. De organisatie van het dj-festival aan het begin van augustus bij de weilanden in de Oude Galgenstraat is in handen van vzw Fiël. Vorig jaar kwamen daar een zesduizend bezoekers op af. Sinds de uitbraak van de coronacrisis besloot de festivalorganisator de voorbereiding op een laag pitje te zetten. Op woensdagavond kwam het nieuws dat het gebeuren aanstaande zomer niet kon doorgaan. Dat kwam niet als een verrassing. “Het was immers op een overleg van vorige week al voorgekauwd. Ondertussen heb ik ook al contact gehad met burgemeester Dirk Van Mechelen. We krijgen veel steun van de gemeente”, zegt organisator Koen Moru. “We zullen onze editie gewoon een jaar opschuiven. De tickets blijven dan ook geldig voor volgend jaar.”

Veiligheid eerst

Ook het Schotense Globefest besluit haar zesde editie een jaar uit te stellen. Vorig jaar trok het retromuziekfestival in sportpark De Zeurt aan het begin van de zomervakantie ongeveer 3.000 festivalgangers. Net als de organisatie van het Tendance Festival was ook die van Globefest niet verbaasd toen het vernam dat de zomerfestivals niet zouden mogen doorgaan. “We hadden dit wel verwacht. Desondanks hebben we zolang mogelijk afgewacht. We vonden het nieuws heel jammer, maar we begrepen het wel. De veiligheid van onze festivalbezoekers en de medewerkers komt op de eerste plaats”, zegt organisator Jarko Peeters.

Volgens Peeters loopt het festival door het uitstel geen enkel risico. “We hebben al wel wat kosten gemaakt, maar die zijn te overbruggen. Alles wat we tot op de dag van vandaag in orde hebben gebracht, nemen we mee naar volgende zomer. We hopen dat de gemeente uitzonderlijk langer dan een jaar op voorhand de datum voor het festival zal goedkeuren”, besluit hij.



