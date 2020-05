Zomer zonder zomertent in gemeentepark, Park Happening afgelast emz

07 mei 2020

Het bestuur van de gemeente Schoten heeft vanwege de coronacrisis beslist in de zomer van 2020 geen zomertent in het gemeentepark te plaatsen. Dat betekent meteen dat de Park Happening niet zal doorgaan. "Wel zijn we op zoek naar alternatieven om in de zomer toch een programma in het gemeentepark te kunnen voorzien voor de Schotenaren", verduidelijkt burgemeester Maarten De Veuster.

In de grote tent in het Park van Schoten vonden de voorbije zomers een bonte mix aan evenementen plaats. De infrastructuur herbergde niet alleen kleppers als Hello!Schoten, Schoten Zingt en Park Happening, maar ook kleinere evenementen als de klassieke Torenconcerten, het wereldfeest Grosso Mondo en het internationaal kantklosfestival.

Geen Park Happening

Deze zomer zal de tent echter niet geplaatst worden. Het bestuur besloot de gemeentelijke massa-evenementen in de tent af te gelasten. “De coronacrisis en de bijbehorende onzekerheid rond het organiseren van evenementen leidden tot te veel annuleringen om deze investering te verantwoorden. Dat is met spijt in het hart. Maar de gezondheid van de Schotenaren primeert. De beslissing houdt ook in dat de Park Happening in 2020 niet zal doorgaan. Daarnaast hebben heel wat externe organisaties hun evenementen geannuleerd. Een aantal zijn nog in afwachting van de definitieve beslissing van de Veiligheidsraad”, klinkt het.