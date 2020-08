Zes politiezones slaan handen in elkaar voor nachtelijke opsluiting van arrestanten: politiekantoor Brecht stelt cellencomplex ‘s nachts ‘open’ voor veertien gemeenten Toon Verheijen

28 augustus 2020

15u42 58 Schoten De politiezones Schoten, Brasschaat, Grens en Voorkempen hebben een samenwerkingsak koord afgesloten rond de nachtelijke opsluiting van personen die gearresteerd worden. Die zullen voortaan allemaal opgesloten worden in het grotere cellencomplex van de de Lokale Politie Voorkempen aan de Vaartdijk in Brecht. Eerder was er al een samenwerking met de politiezones Noord en Noorderkempen.

De politiezones Brasschaat, Grens, Schoten en Voorkempen werken vanaf 1 september 2020 intensief samen op vlak van de bewaking van gearresteerde personen. “Wanneer iemand wordt gearresteerd in een van de negen betrokken gemeenten, zal die ’s avonds en ’s nachts in het cellencomplex van politiezone Voorkempen verblijven”, zegt korpschefs Geert Smet van de politiezone Voorkempen. “Eerder was er al een gelijkaardig akkoord met politiezones Noord en Noorderkempen. Dus eigenlijk zorgen we dan voor de bewaking van eventuele arrestanten uit veertien gemeenten. We geloven dat dit alle partijen alleen maar ten goede zal komen.”

Efficiëntie

Het idee voor deze samenwerking is begin dit jaar ontstaan.. “Tot nu gebruikte elke politiezone zijn eigen cellen om arrestanten ’s nachts te bewaken en dat terwijl we in de politiezone Voorkempen voldoende capaciteit hebben voor nog extra arrestanten” klinkt het bij de korpschef. “Het leek ons als politiezones veel efficiënter om te gaan samenwerken en de krachten te bundelen. We zijn ervan overtuigd dat dit alleen maar bevorderlijk is, zowel voor de arrestanten als voor de politiezones.”

Grootste cellencomplex

Het nog vrij recente politiegebouw van de politiezone Voorkempen, heeft het grootste cellencomplex van alle omliggende politiezones. Er zijn zeven cellen en twee jeugdkamers. Het samenwerkingsakkoord is alle dagen van kracht tussen 19 en 8 uur en geldt voor zowel bestuurlijke als gerechtelijke arrestaties en voor zowel meerderjarigen als minderjarigen.

In 2019 hield alleen de politiezone Voorkempen in totaal 580 personen aan, onder wie 100 minderjarigen. 188 waren administratieve aanhoudingen, 292 gerechtelijke.