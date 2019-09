Zangeres Monique Van Noten komt morgen in Iedereen Beroemd Annelin Marien

23 september 2019

11u24 104 Schoten Dinsdagavond zal Iedereen Beroemd heel wat extra kijkers uit Schoten aantrekken. Bekende Schotenaar Monique Van Noten (67) komt namelijk op tv met haar zelfgemaakte liedjes, zoals ‘Rennen, de school gaat beginnen’ en het Poezenlied. “De opnames waren best vermoeiend, maar ik wil vooral mensen blij maken met mijn muziek!”

Dat muziek Moniques grote passie is, is eraan te zien. Haar Facebookpagina staat vol video's van zelfgemaakte liedjes, en ze heeft ook een Youtubekanaal waar ze op best wat ‘views’ kan rekenen. “Ik maak vooral korte liedjes die uit het leven gegrepen zijn.”, zegt Monique. “Ik zie iets in de krant of op tv, de woorden en de muziek komen in mijn hoofd op, en hup, een nieuw liedje is geboren. Dat film ik dan en ik zet het op Facebook. Mijn laatste liedje ging over baby Pia, maar ik heb ook een kerstliedje of een liedje over het wereldkampioenschap hockey.”

26.000 ‘views’

En dat is ook bij de ploeg van Iedereen Beroemd niet onopgemerkt voorbij gegaan. Dinsdagavond 24 september schittert Monique met haar repertoire in het programma op één. “Ze hebben me gefilmd met drie liedjes: ‘Rennen, de school gaat beginnen’, ‘het Poezenlied’ en ‘Ruim je tent nu op’. Die liedjes waren ook op Facebook een groot succes. ‘Ruim je tent nu op’ is eigenlijk een bewerking van ‘Ruim je kamer op’, dat liedje heeft 26.000 weergaven op Facebook. Op aanvraag van de scouts heb ik voor op kamp een andere versie gemaakt, zodat de kindjes de tent zouden opruimen. Ook het ‘Poezenlied’ is uit het leven gegrepen: op Facebook zie je heel vaak dat mensen een bericht posten dat hun poes is verdwenen. Dat lied is dan ook opgedragen aan alle verdwenen poezen.”

Monique is momenteel op pensioen, maar was vroeger al op professioneel vlak bezig met muziek. Ze gaf piano- en zangles, maar trad ook op in professionele koren of als solist. “Mijn droom was eigenlijk om pianiste te worden.”, zegt Monique. “Maar mijn handen zijn iets te klein daarvoor, dus ben ik verdergegaan in zang. Muziek is altijd al mijn passie geweest: ik ben vanaf mijn 4 jaar met piano begonnen, en toen ik 10 was ben ik ook met zanglessen begonnen.”

Eigen stijl

“De opnames waren best vermoeiend, maar ook heel leuk.”, zegt Monique. “Van 14 tot 17 uur hebben we gefilmd, en dat is drie uur hard werken. Daar krijg ik dan enkele minuutjes van op tv. Maar het was een sympathieke ploeg, en ook mijn Facebookvrienden zijn enthousiast!” Monique vindt het vooral belangrijk om mensen blij te maken met haar muziek. “Ik kwam eens verzorgsters tegen in een rusthuis, en ze vertelden me dat de mensen dagelijks vragen of Monique weer een liedje gepost heeft. Dat maakt mij ook heel gelukkig! Het zijn dan ook liedjes voor elke leeftijd. Ook kinderen zijn er gek op, vooral op het Poezenlied. Ik heb zo mijn eigen stijl ontwikkeld, en dat trekt aan bij de mensen.”