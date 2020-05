Yanina Wickmayer gaat met G-sporter tennisuitdagingen aan van virtuele Special Olympics: “Voor die glimlach doe je het” emz

22 mei 2020

13u59 0 Schoten Voor de Special Olympics-atlete Kristi Panken (28) uit Heist-op-den-Berg stond vrijdagmorgen een bijzondere ontmoeting op het programma aan de terreinen van tennisclub GYM in Schoten. Yanina Wickmayer kwam langs om samen met haar de twee tennisuitdagingen van de Special Olympics Belgium Virtual Games 2020 te doen. “Iedereen moet de kans krijgen om te sporten”, vertelt ambassadrice Wickmayer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de atleten met een verstandelijke beperking tijdens het Hemelvaartweekend de wedstrijden voor het nationale kampioenschap afleggen in Antwerpen. De coronacrisis stak echter stokken in de wielen. Voor de G-sporters is de quarantaine niet evident geweest.

Ook Kristi is heel tevreden dat ze opnieuw mag tennissen. “We zijn wel wat gaan wandelen en fietsen in de plaats. Toen tennissen opnieuw toegestaan was, stonden we de eerste dag al weer op de baan”, lacht haar vader Kris Planken (57). Wel is het jammer voor haar dat de Special Olympics niet zijn kunnen doorgaan. Daar neemt Kristi al vijf jaar op rij aan deel. Een aantal jaar geleden won ze een gouden medaille, vorig jaar was het een zilveren plak op het tennis.

Tien uitdagingen

De organisatie van het kampioenschap wilde de G-sporters toch een alternatief voorzien. Ze werkte een virtuele editie uit met een openingsceremonie op donderdag en een sluitingsmoment op vrijdag. “De tien uitdagingen werden gisteren op Facebook bekend gemaakt. Per sport staan er twee uitdagingen op het programma. Die moeten ze dan online zetten. Het voordeel is dat er nu in plaats van 3.400 atleten er 19.173 kunnen deelnemen. Ondertussen hebben we al 10.900 atleten kunnen overtuigen de uitdagingen aan te gaan”, licht Sayin toe.

De challenges werden gelanceerd door vijf topsporters. “Dat geeft toch een extra motivatie. Zo zien de G-atleten dat de topsporters een hart voor hen hebben en beseffen ze dat ze niet vergeten zijn de afgelopen periode”, aldus Sayin. De uitdagingen voor racketsport werden aangekondigd door de tennisster Yanina Wickmayer, die ooit nog twaalfde stond op de internationale ranking bij de vrouwen.

Passie

Voor extra aanmoediging ging de tennisster op bezoek bij Special Olympics-atlete Kristi om samen de tennisuitdagingen te doen. De begroeting met Kristi gebeurde niet met een innige omhelzing, maar met een elleboog-tegen-elleboog. Vervolgens kreeg Kristi hulp van uitblinker in het vak Wickmayer bij de twee uitdagingen voor de racketsport: de bal vijf minuten in de lucht houden en een balanceeroefening doen. Dat lukte aardig. “Ik heb stiekem al goed geoefend”, lacht Kristi.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Normaal gezien zou Wickmayer zich nu in Parijs aan het voorbereiden zijn op Roland Garros. Nu had ze echter wel tijd voor een bezoekje. “Het is fijn om te zien dat Kristi met passie tennist. Dat is net de reden waarom ik de Special Olympics steun. Zo wil ik ermee voor zorgen dat ze plezier beleven en het gevoel van winnen kennen. Als dat lukt, doet dat iets met een mens. Voor die glimlach doe je het”, zegt Wickmayer.

De ontmoeting werd afgesloten met een potje tennis. Daarbij zette Kristi haar tegenstandster aan het werk. “Ze zet me nogal aan het lopen”, lacht Wickmayer. “Van links naar rechts”, reageert Kristi. Voor haar was het alvast een fijne belevenis. Of ze al uitkijkt naar de Special Olympics van komend jaar? “Hopelijk kan ik daar opnieuw goud halen”, lacht ze.