Winkels openen in autoluwe Paalstraat: “We zullen tijdelijke maatregel constant evalueren” emz

07 mei 2020

17u17 0 Schoten Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Schoten heeft donderdag beslist de Paalstraat Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Schoten heeft donderdag beslist de Paalstraat vanaf maandag autoluw te maken . Op die manier kunnen de shoppers een veilige afstand bewaren in de winkelstraat. Het gaat om een tijdelijke verkeersmaatregel.

Omdat de Paalstraat te smal is om voor de shoppers de voorgeschreven sociale afstand te bewaren als er ook auto’s moeten passeren, heeft het gemeentebestuur besloten de winkelstraat bij de heropening autoluw te maken. “We zullen de tijdelijke maatregel constant evalueren”, licht burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) toe.

Omleiding

Vanaf maandag zal de Paalstraat tussen de Theofiel van Cauwenbergslei en de Markt autovrij zijn. Van het kruispunt met de Theofiel van Cauwenbergslei en het kruispunt met de Rodeborgstraat enerzijds en de Kruispadstraat anderzijds is enkel plaatselijk verkeer mogelijk. Zowel het gemotoriseerd verkeer als de bussen van De Lijn volgen een omleiding. De bushalte van het Marktplein verhuist naar de Churchilllaan. Fietsers moeten met de fiets aan de hand door de Paalstraat of eveneens omrijden. Leveren voor handelaars en bewoners blijft mogelijk, maar dat moet gebeuren vóór 10 uur ‘s morgens of na 6 uur ‘s avonds.