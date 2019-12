Willemsfonds barbecuet voor goede doel Ewoud Meeusen

09 december 2019

20u40 0 Schoten Maandagavond organiseerde het Willemsfonds Schoten-Voorkempen een winterbarbecue in het kader van de Warmste Week. Zeventig mensen schreven zich in voor het eetfestijn. De opbrengst gaat integraal naar vzw Care for us.

In het Rozenskransheem kwamen Schotenaren maandagavond samen voor een lekker barbecuebuffet aan democratische prijzen. De dragende kracht achter de winterbarbecue was het Willemsfonds Schoten-Voorkempen, een sociaal-culturele vrijwilligersorganisatie met een hart voor Nederlandse taal. Het aanbod beperkte zich niet tot de barbecueklassiekers, maar bestond ook uit scampi en gemarineerde entrecôte: “Ik ben vroeger nog traiteur geweest. Dit was de uitgelezen kans om mijn ervaring als kok in te zetten”, vertelt Luc Verhulst (60), de voorzitter van het Schotense tak van het Willemsfonds.

Care for us vzw

De winterbarbecue gebeurt in het kader van de Warmste Week. Het Willemsfonds zal de opbrengst schenken aan Care for us: “Het is een vzw die zich inzet voor chronisch zieke mensen. De organisatie helpt ondersteunt die financieel hulpbehoevenden op verschillende manieren. De vrijwilligers gaan voor hen naar de apotheek of verzorgen een daguitstap. Ook medische kosten als vervoer met de ambulance probeert Care for us te vergoeden”, legt Luc uit.

Organisatorische kracht Luc, die ook deel uitmaakt van de cultuurraad, krijgt veel hulp van andere leden van het Willemsfonds en zijn echtgenote Rita Leers. De actie kan op veel sympathie rekenen. Ook schepen voor cultuur Charlotte Klima tekende present: “We proberen ieder jaar ons steentje bij te dragen met het Willemsfonds. Vaak is dat met wisselend succes. Dit jaar is de actie met 70 inschrijvingen alvast geslaagd. We zullen Care for us een mooi bedrag kunnen bezorgen”, besluit Luc.