Wijkvereniging Geuzenvelden gehuldigd voor 50-jarig jubileum: “We zijn een hechte vriendengroep geworden”

14 februari 2020

19u01 21 Schoten De gemeente Schoten heeft afgelopen donderdagavond de wijkvereniging Geuzenvelden gehuldigd vanwege zijn 50-jarig jubileum. Op 19 mei 1969 werd in de Schotense wijk een actiecomité opgericht tegen de vervuilende fabrieken in hun buurt. Ondertussen heeft de buurtvereniging een eigen lokaaltje én een unieke lokale uitleendienst. “We zijn een hechte vriendengroep geworden”, zegt voorzitster Ingrid Pichal, die de zesde voorzitster van de wijkvereniging is.

Eind jaren 60 richtte de Schotense wijk Geuzenvelden een comité op . “De verbranding van kadavers door het industrieel verwerkingsbedrijf Rendac zorgde voor zwarte afvalstoffen. Bij andere fabrieken lagen er dan weer bergen afval zo hoog als de huizen zelf”, legt burgemeester Maarten De Veuster uit. “Blijkbaar werden de opgehangen lakens zwart door de verbrandingsneerslag”, verduidelijkt Pichal. Via een juridische weg besloot een actiegroep die praktijken via juridische weg aan te vechten. “Met allerlei acties kregen we het geld daarvoor bij elkaar”, zegt Pichal.

Uitleendienst

Doorheen de jaren groeide uit dat actiecomité een buurtvereniging. In 1984 kreeg de wijk met ‘het Geuzenhofke’ een eigen clublokaal. Dat bouwden de wijkbewoners zelf, al kregen ze ook wel hulp van de gemeente. Verder bouwden ze een unieke uitleendienst uit, waarbij inwoners van de Geuzenvelden iedere donderdagavond gratis materiaal kunnen uitlenen waarover ze thuis niet beschikken. “Dat gaat van een duimspijker en een ladder tot een betonmolen en een laminaatsnijder”, licht Pichal toe.

Voor de wijkvereniging zijn vooral de wijkfeesten een hoogtepunt. “Dit jaar hielden we ook voor de eerste keer een zombieoptocht bij Halloween. Dat was echt een succes”, klinkt het bij het bestuur. Drie jaar geleden dreigde de wijkwerking nog te moeten stoppen, toen het volledige bestuur ermee ophield. “Van de gemeente moest er een nieuw bestuur komen, anders zou de wijkvereniging opgedoekt worden. Ik ben dan secretaris geworden, en nu ben ik voorzitster”, lacht Pichal. Als het van haar afhangt, is de wijkvereniging Geuzenvelden nog een lang leven beschoren. “Hopelijk halen we het 75- of zelfs 100-jarig bestaan”, besluit Pichal.