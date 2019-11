Wijkschooltje Elshout gaat dicht door te weinig leerlingen: DJ F.R.A.N.K start reddingsactie Ewoud Meeusen

19 november 2019

16u44 0 Schoten Frank Van Herwegen (48), beter bekend als DJ F.R.A.N.K, kreeg deze week slecht slecht nieuws. Het wijkschooltje waar zijn zoontje Francois (4) zich elke dag met zijn vriendjes amuseert, zal in september 2020 de deuren sluiten. DJ F.R.A.N.K, die geboren en getogen is in Schoten, wil een oproep doen om de school te proberen redden: “Ik zat hier 45 jaar geleden net als mijn zussen met veel plezier achter de schoolbanken.”

Met spijt in het hart kondigde de kleuterschool in de Schotense wijk Elshout aan dat ze in september 2020 ermee ophoudt. De school telt immers maar 16 leerlingen, terwijl het leefschooltje een capaciteit heeft voor 30 à 35 kleuters. DJ F.R.A.N.K wil daar verandering in brengen. Zelf woont hij nog steeds in de Schotense wijk Elshout: “Het is een heel leuk schooltje, maar ik denk dat niet iedereen het kent. Er passeren hier veel mensen, want het wijkschooltje is ook goed gelegen voor kinderen uit Schilde, Brasschaat of Sint-Job”, vertelt Frank.

Dat er maar weinig kindjes naar de wijkschool in Elshout gaan, is net het charmante. Dat moet blijven bestaan DJ F.R.A.N.K.

Met de handen in het haar

Twee jaar geleden stuurde DJ F.R.A.N.K zijn zoon Francois (4) naar de wijkschool in Elshout, die deel uitmaakt van de grotere basisscholengemeenschap van de Schotense wijk Bloemendaal. In maart zouden hij en zijn vrouw Iris ook hun zoontje Fons (2) laten instappen in de school. Maar aangezien de school in september zal sluiten, betwijfelt DJ F.R.A.N.K of dat wel een goed idee is: “We zouden Fons naar de hoofdschool in Bloemendaal kunnen sturen, maar dat is een veel grotere school. Dat er maar weinig kindjes naar de wijkschool in Elshout gaan, is net het charmante. Dat moet blijven bestaan.”

Onzekere toekomst

Bij de telling in februari 2019 waren er 26 leerlingen in twee klassen. Nu telt het wijkschooltje nog 16 leerlingen. Volgend jaar zullen er 8 van hen de overstap maken naar de lagere school in Bloemendaal. Voorlopig schreven nog maar 4 kleuters zich in voor het volgende schooljaar, wat de balans in september 2020 op 12 kinderen zou brengen: “Dat zou maar één klasje betekenen met één juffrouw, wat niet meer werkbaar is”, vertelt directrice van basisschool Bloemendaal Rita Lauwers.

Laat ons duidelijk zijn, de kleuters van het wijkschooltje krijgen allemaal een plek in de kleuterafdeling van de basisschool in Bloemendaal. Maar we brachten het nieuws nu al, omdat we de ouders de kans willen geven om andere opties te bekijken Directrice Rita Lauwers

Lauwers vertelt echter dat het om meer gaat dan een telling. Het parochiegebouw en het kleuterschooltje bevinden zich op één kavel: “Vroeger werd de volledige grond in erfpacht gegeven aan de school. Maar tegenwoordig is de toekomst van de grond alsmaar onzekerder, omdat het aantal actieve leden van de parochie ook sterk is teruggenomen. Daarom zouden ook mensen uit de wijk en de school meer inspanningen moeten doen voor het parochiegebouw én de school. Verder zijn er ook renovatiekosten aan het dak van de kleuterschool. Daarom hebben we voorlopig besloten de werking van het wijkschooltje stop te zetten”, vertelt Lauwers.

Geen glazen bol

Lauwers begrijpt de bekommernis van DJ F.R.A.N.K en de andere ouders: “Laat ons duidelijk zijn, de kleuters van het wijkschooltje krijgen allemaal een plek in de kleuterafdeling van de basisschool in Bloemendaal. Maar we brachten het nieuws nu al, omdat we de ouders de kans willen geven om andere opties te bekijken.”

Of de oproep van DJ F.R.A.N.K verandering in de zaak zal brengen, valt nog af te wachten: “Als het aantal inschrijvingen toch nog sterk stijgt, moeten we opnieuw rond de tafel gaan zitten. Positieve of negatieve prognoses daarover kan ik jammer genoeg niet doen”, zegt Lauwers.