Wijkschooltje blijft dan toch open door inspanningen ouders: “Hard voor gevochten” emz

30 januari 2020

17u01 0 Schoten Het Schotens wijkschooltje Elshout zal dan toch de deuren openhouden. Samen met andere ouders slaagden DJ F.R.A.N.K en zijn vrouw Iris Mattheusen (27) erin zestien nieuwe leerlingen te vinden voor het nieuwe schooljaar. “We zijn opgelucht dat onze zoontjes Francois en Fons naar deze prachtige school kunnen blijven gaan”, zegt Iris.

Midden november kregen Frank Van Herwegen (48), alias DJ F.R.A.N.K, en heel wat andere ouders te horen dat het wijkschooltje Elshout in Schoten eind juni zou moeten sluiten. Het leerlingenaantal zou in september 2020 nog maar twaalf kinderen bedragen, wat eigenlijk te weinig is voor het kleuterschooltje. De ouders besloten echter niet bij de pakken te blijven zitten, maar startten een reddingsactie. “Via sociale media hebben we het schooltje meer bekendheid doen verwerven. Vele mensen kwamen uit de lucht gevallen toen ze hoorden dat in wijk Elshout een kleuterschooltje was”, lacht Iris. In samenwerking met de directie organiseerde de gemotiveerde ouders een aantal kijkdagen. “Dat was een succes, want al twee kindjes zijn ingestapt. Ook heel wat kleuters uit geboortejaar 2018 zullen in maart zich aanmelden om te beginnen”, klinkt het.

Actieplan

De raad van bestuur van wijkschooltje Elshout en basisschool Bloemendaal besloot door de acties van de ouders het kleuterschooltje toch open te houden. “Door de inspanningen van de ouders zijn er nu al terug 20 leerlingen. Tegen september zullen dat er 28 zijn. Eigenhandig zorgden de ouders ervoor dat we voor het nieuwe schooljaar 16 extra leerlingen zullen hebben. Die signalen konden we niet negeren”, zegt directrice Rita Lauwers. Voor de ouders was de beslissing een hele opluchting. “We hebben er hard voor gevochten”, lacht Iris.

Naast het aantal leerlingen speelde ook de renovatiekosten voor het schooltje een rol. “Maar de ouders hebben een actieplan opgesteld om ons ook daarbij te helpen. We hebben dan ook besloten om er met z’n allen voor te gaan”, zegt Lauwers. De ouders plannen inderdaad een benefiet op touw te zetten, waarbij de opbrengst naar de schoolwerking gaat. “Veel kunnen we er nog niet over verklappen”, zegt DJ F.R.A.N.K.