Wijk Zwaan trakteert meest kwetsbare inwoners op kerstfeest

23 december 2019

Schoten Het wijkbestuur van de wijk Zwaan heeft afgelopen zaterdag een kerstfeest georganiseerd. Daarbij werd extra aandacht besteed aan de meest kwetsbare groep inwoners.

Een aantal wijkbewoners had de handen in elkaar geslagen en zorgde voor gebak, een gezellige babbel en een bloemstukje om mee naar huis te nemen. De leden van Waterskiclub SWK, in wiens clubhuis het kerstfeest plaatsvond, trakteerden dan weer op koffie en thee.

Het kerstfeest betekende meteen ook de lancering van ‘Zwaan Plus’. Dat is een project rond Buurtgerichte Zorg gericht op de de maatschappelijk zwakkeren in de wijk. Verschillende vrijwilligers gaan samen de strijd aan tegen de vereenzaming en willen ze alle bewoners betrekken bij het wijkgebeuren.