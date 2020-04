Wezelsebaan ter hoogte van Mastenbaan volledig afgesloten emz

03 april 2020

10u15 0 Schoten Tussen maandag 6 april en vrijdag 10 april is de Wezelsebaan in Schoten ter hoogte van de Mastendreef volledig afgesloten voor gedeeltelijk afgesloten. Het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone altijd passeren.

Een aannemer voert herstellingen uit aan een riool in de Wezelsebaan ter hoogte van de Mastendreef. Normaal gezien zouden de werkzaamheden van 24 tot 28 februari gebeuren, maar door de slechte weersomstandigheden konden die helaas niet doorgaan.

Omleiding

Het autoverkeer volgt een omleiding. Verkeer dat uit de Alice Nahonlei komt en via de Wezelsebaan richting Bloemendaal wil, rijdt om via de Lariksdreef en Sparrenlaan om zo terug op de Wezelsebaan te komen. Automobilisten die vanuit Bloemendaal normaal via de Wezelsebaan richting de Botermelkbaan rijden, zullen een omleiding volgen via de Heikantstraat, de Heidebloemlei, de Grote Singel en de Eekhoornlei om terug op de Wezelsebaan te komen.