Werknemers Total-fabriek tonen hun werkplaats: “De verborgen parel van het bedrijf” Sander Bral

12 oktober 2019

17u48 0 Schoten De productie van koelvloeistoffen is misschien niet de meest sexy industrie maar toch kwamen er zaterdag 450 mensen de fabriek van Total bezoeken op de opendeurdag in Schoten. “Wij leven hier al 55 jaar op goede voet met de buurt en dat willen we zo houden.”

De Total-fabriek aan de Metropoolstraat in Schoten werd in 1964 opgetrokken. Er zijn momenteel 63 mensen te werk gesteld die koelvloeistoffen produceren die voornamelijk gebruikt worden in de auto-industrie. Total werkt in samenwerking met Arteco dat ook nog eens zo’n kleine zestig medewerkers telt.

“Het idee achter de open rondleidingen is om onze lokale verankering duurzaam te houden”, legt Olivier Dufaux uit, manager van de fabriek in Schoten. “We zitten hier al 55 jaar en problemen met de buurt zijn er nooit geweest. Vijf jaar geleden hebben we onze milieuvergunning vernieuwd waardoor we weer vertrokken zijn tot 2034. Een goede relatie met de buurt blijft dus belangrijk. Daarom nodigen we de lokale politiek, de Vlaamse Waterweg, buurtbewoners en aandeelhouders regelmatig uit zodat ze kunnen zien waar wij mee bezig zijn. Ook ons eigen personeel en hun vrienden en families zijn welkom zodat die kunnen zien waar bijvoorbeeld mama en papa werken.”

Verborgen parel

“Total is een enorm groot en bekend bedrijf, iedereen kent wel de vele tankstations en de grote raffinaderij in de Antwerpse haven. Maar Schoten is de verborgen parel van het bedrijf”, benadrukt Dufaux. “Onze fabriek is minder gekend maar wij lopen wel op verschillende zaken voor dan andere takken. Zo nemen wij de lead in ‘operations excellence’, om de fabriek steeds te verbeteren, en het Japanse ‘5S-principe’, strikte standaarden voor orde en netheid.”