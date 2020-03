Werelddansfestival Hello!Schoten door coronacrisis uitgesteld naar zomer 2021 emz

20 maart 2020

18u02 1 Schoten Door de uitbraak van het coronavirus besloot het bestuur van Hello!Schoten met spijt in het hart de 62ste editie van het werelddansfestival uit te stellen naar de zomer van 2021. “We kunnen onze buitenlandse groepen niet garanderen dat het zou kunnen doorgaan”, klinkt het.

Normaal gezien zouden verschillende dansgroepen uit de hele wereld van 10 tot 17 juli voor de 62ste keer naar Schoten afzakken. De Raad van Bestuur Wereldfestival Folklore vzw die het gebeuren organiseert, nam echter de beslissing het festival Hello!Schoten voor een jaar uit te stellen. De afgelopen dagen kreeg de organisatie immers van verschillende uitgenodigde buitenlandse groepen de vraag of het festival in juli effectief zou plaatsvinden. “Die moeten immers tijdig vliegtickets vastleggen en visa aanvragen. Aangezien we die zekerheid vandaag onmogelijk kunnen bieden, is het onvermijdelijk en begrijpelijk dat een aantal van deze groepen hun deelname zal annuleren”, klinkt het.

Strijd tegen coronavirus

Volgens de organisatie zou het daarenboven weinig realistisch, maar ook medisch en moreel onverantwoord zijn om begin juli vele mensen uit de hele wereld in Schoten samen te brengen in omstandigheden die nu nog ongekend en ook niet voorspelbaar zijn. “We hopen door de beslissing ons steentje bij te dragen in de wereldwijde strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. We nemen verder de onzekerheid weg bij de uitgenodigde groepen, onze honderden vrijwillige medewerkers, leveranciers, sponsors en publiek.”

Tot slot wil de Raad van Bestuur iedereen bedanken die op de een of andere manier heeft meegewerkt aan de voorbereiding van het festival. “Uitstel is echter geen afstel, we hopen volgend jaar opnieuw op al jullie steun te kunnen rekenen!”