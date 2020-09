Waardebonnen ‘Schoten Schenkt’ blijven geldig tot 31 december 2020 emz

25 september 2020

10u43 2 Schoten Goed nieuws voor de inwoners van Schoten die hun ‘Schoten Schenkt’-waardebon nog niet gespendeerd hebben. De geldigheid ervan is verlengd tot 31 december 2020.

In juni kreeg iedere Schotenaar een brief met een unieke code in de bus voor een Schoten Schenkt-bon ter waarde van 10 euro. Die kon na online registratie uitgegeven worden bij dienstverleners, horecazaken en winkels in Schoten die verplicht moesten sluiten tijdens de coronacrisis. Met dat cadeautje wilde de gemeente niet alleen haar inwoners, maar ook de lokale economie steunen in tijden van corona.

19.000 waardebonnen ongebruikt

Al heel wat Schotenaren hebben die gebruikt, maar 19.000 anderen moeten de waardebon nog online registeren of effectief besteden. Normaal gezien zouden die nog maar tot 31 september geldig zijn. Maar de gemeente heeft de geldigheid van de bonnen tot 31 december 2020 verlengd. Dat gebeurt automatisch voor alle bonnen die nog niet gespendeerd werden.