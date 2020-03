Waar kan u eten afhalen? En welke restaurants en brasserieën leveren aan huis? Lees hier waar u terecht kan in Schoten emz

17 maart 2020

17u51 4 Schoten Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in Schoten onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar ewoud.meeusen@dpgmedia.be.

Gasthof Vijverhof

Ook het Gasthof Vijverhof sprong creatief om met de situatie. Het familierestaurant op de Vijverlei rolde zaterdag al haar afhaalservice uit met gerechten als wok, vleesgerechten, pasta’s en salades. Die maaltijden kunnen ook aan huis geleverd worden.

Voor de volledige menu kan u terecht op de website van Gasthof Vijverhof. Bestellen en meer informatie kan via 03/658.47.20.

Brasserie Ciconia

Brasserie Ciconia bleef eveneens allerminst bij de pakken zitten. De eetgelegenheid stelde een menu van afhaalgerechten samen.

Bestellen en meer informatie bekomen is mogelijk via info@brasserie-ciconia.be of telefonisch via 03/658.10.19 of 0472/27.15.54. Maaltijden afhalen kan iedere dag van 11 uur 30 tot 19 uur. Op die uren worden de vers bereide gerechten ook gratis aan huis geleverd. Dat kan in Schoten zelf en op plaatsen in een straal van ongeveer tien kilometer zoals in Merksem, Deurne, Brasschaat, Schilde en ‘s-Gravenwezel.

Pane e Vino

Ook Pane e Vino liet zijn hoofd niet hangen. Het Italiaans restaurant op de Paalstraat stelde een menu aan afhaalmaaltijden op, die bij een bestelling van meer dan vijftig euro ook in Schoten geleverd kunnen worden.

Bestellen kan via 03/294.76.49. Afhalen kan van maandag tot en met zondag tussen 17 en 21 uur.

Bar lieF

Door de horecamaatregelen moest ook Bar lieF haar deuren toe houden. De dames van de gezellige drink- en eetgelegenheid lieten zich echter niet uit hun lood slaan. Ze besloten een take away op te starten, waarbij de klanten koffie & thee, yoghurt, soep en salades kunnen afhalen in de Paalstraat.

Voor yoghurt met granola en fruit bedraagt de prijs zeven euro. Vierhonderd milliliter soep kost 4,5 euro. De verschillende salades worden verkocht voor elf of twaalf euro. Ook de meest populaire quiches worden voor 20 à 22 euro vers bereid indien dat de dag voordien besteld worden. Bar lieF vraagt de bestelling vooraf door te bellen, met gepast geld of met Bancontact te betalen en één meter afstand te respecteren om alles vlot en correct te laten verlopen.

Bestellen kan via 03/344.03.06. Afhalen is mogelijk tussen 08 en 15 uur. Leveringen in Schoten en ‘s-Gravenwezel kunnen besproken worden.

Ma Belle

Ook broodjeshuis Ma Belle schakelt over op afhaalmaaltijden. De klanten kunnen niet alleen belegde broodjes, maar ook soep of pasta’s afhalen. Daarnaast levert de broodjeszaak gratis in Schoten bij een bestelling vanaf 12 euro.

Bestellen kan via 0472/76.75.55. Het afhalen en de leveringen gebeuren van maandag en vrijdag van 7 uur 30 tot 19 uur 30.

Frituren

De meeste frituren blijven gewoon open voor take away. Ook in Frit 66 op de Paalstraat kan u nog steeds terecht om frietje af te halen. Dat kan van woensdag tot zaterdag tussen 17 en 21 uur, op zondag al vanaf 16 uur 30. Wel vragen de zaakvoerders online of telefonisch te bestellen en te betalen met Bancontact, maaltijdcheques of Payconiq.

Bestellen kan via www.frit66.be of telefonisch via 03/434.23.89.

Kebabzaken

Ook bij kebab ‘t Pandje op de Gelmelenstraat kan u nog steeds terecht voor het afhalen van specialiteit als pita, dürüm, kapsalons of andere gerechten. Bij een bestelling van meer dan 25 kan u als klant een beroep doen op de leverservice.

Bestellen gebeurt online.