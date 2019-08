Voetbalclub zoekt voetballers: KFC Schoten SK nam doorstart met nieuw bestuur, maar kan nog spelers gebruiken Kristof De Cnodder

15 augustus 2019

11u51 0 Schoten Tien dagen voor de start van de voetbalcompetitie is vierdeprovincialer KFC Schoten SK dringend op zoek naar extra spelers. “Door een late bestuurswissel konden we pas in juli beginnen met het samenstellen van onze kern”, zegt kersvers voorzitter Luc Rodeyns. “Om het seizoen goed rond te komen, kunnen we nog wat volk gebruiken.”

KFC Schoten is een traditieclub die al 103 jaar bestaat. In zijn hoogdagen kwam Schoten uit in derde nationale en had men ex-internationals als Rudi Smidts en Patrick Vervoort in de rangen. De jongste jaren ging het op sportief en extrasportief vlak echter bergaf. Op het einde van het vorige voetbalseizoen wou het vorige bestuur de activiteiten zelfs helemaal stopzetten. Toen kwam Luc Rodeyns op de proppen met een compleet nieuwe bestuursploeg.

“Ik was al verantwoordelijke van de Schotense damesafdeling en wou een club met zo’n rijke historie niet zomaar laten verloren gaan”, vertelt Rodeyns. “Daarom stelde ik het oude bestuur voor om de boel – samen met enkele mensen uit mijn omgeving – over te nemen. De vroegere bestuursleden gingen daar uiteindelijk mee akkoord. Het enige probleem was dat de wissel van de wacht pas erg laat kon worden geofficialiseerd. Op het moment dat de meeste clubs hun selectie al hadden samengesteld, moesten wij dus nog beginnen.”

Jeugdwerking

Zo komt het dat Schoten op dit moment een gedreven bestuur, een gediplomeerde trainer en een naar provinciale normen knappe accommodatie heeft, maar eigenlijk iets te weinig leden om de nieuwe competitie met een gerust gemoed in te gaan. “Jeugdspelers had Schoten in het voorbije jaar al niet meer. Die jeugdwerking willen we gestaag weer opbouwen. Inmiddels konden we al opnieuw een duiveltjesploeg op poten zetten”, aldus Rodeyns. “Maar onze eerste mannenploeg moet dé trekker worden en voor dat team kunnen we nog enkele bijkomende pionnen gebruiken. Ook kandidates voor ons dameselftal blijven trouwens welkom.”

Spelers gezocht

Voetballers die momenteel geen club hebben of die na een sabbatperiode zin hebben om te hervatten, zijn volgens Rodeyns meer dan welkom. Ook spelers die al bij een club zitten, maar zich daar om één of andere reden niet honderd procent gelukkig voelen, kunnen in principe nog de Schotense rangen vervoegen. Een transfer is voor zulke spelers tot 1 september mogelijk, mits schriftelijk akkoord van hun huidige club. “Het grote geld kunnen wij eventuele nieuwkomers niet bieden – we willen op financieel vlak gezond blijven – maar bij ons kan je wel voetballen binnen een uitstekend kader”, benadrukt Rodeyns.

Voor de toekomst van KFC Schoten is het uiterst belangrijk dat men in het komende seizoen een goed figuur slaat. “Onze velden zijn eigendom van de gemeente. De contacten met het gemeentebestuur verlopen in een positieve sfeer, maar die mensen willen logischerwijze zien dat we een zekere continuïteit kunnen brengen. Ik maak me sterk dat we er op veel vlakken goed voorstaan. Nu nog een paar bijkomende spelers en we zijn écht vertrokken”, besluit voorzitter Rodeyns hoopvol.

Kandidaat-voetballers kunnen zich aanmelden via lrodeyns@seris.be.