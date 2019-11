Voetbalclub Simikos lijdt onder zwerfvuil van hangjongeren Ewoud Meeusen

07 november 2019

17u23 0 Schoten Afgelopen weekend ondervond voetbalclub Simikos uit Schoten opnieuw last van zwerfvuil en vandalisme. De inhoud van twee vuilnisbakken lag verspreid over een trainingsveld. Waarschijnlijk is dit het werk van hangjongeren: “Zwerfvuil en vandalisme is al een probleem sinds onze sportclub hier is opgericht. Maar de laatste dagen is het geëscaleerd”, vertelt voorzitter van Simikos Kris De Clippeleir. De gemeente Schoten doet er alles aan om zwerfvuil te bestrijden.

Herhaaldelijk vandalisme

Op zondag trof voorzitter Kris zelf een heleboel plastic flessen aan: “Ik constateerde dat de inhoud van twee vuilnisbakken verspreid was in het midden van een afgelegen trainingsveldje, al vindt daar in het weekend geen sportieve activiteit plaats. Ik heb dan maar zelf de rommel opgeruimd”, vertelt Kris al zuchtend. Toen een voetbaltrainer van de club de volgende dag bij een training opnieuw een hoop zwerfvuil aantrof, besloot Simikos de politie te verwittigen.

Schepen van leefmilieu, afvalbeleid en duurzaamheid Walter Brat (N-VA) hamert erop dat de gemeente Schoten er alles aan doet om zwerfvuil en vandalisme tegen te gaan: “Wij hebben een uitgebreid stappenplan uitgewerkt om zwerfvuil te vermijden. Dat doen we in samenwerking met wijkwerkers en de politie. Burgers kunnen zwerfvuil aangeven via een online meldingsformulier. Verder zetten wij er dagelijks op in jongeren attent te maken om hun pizzadozen zelf mee te nemen om in de vuilbak te deponeren. Zwerfvuiltoeristen bestraffen wij systematisch met een gas-boete.”

Milieubewuste mentaliteit

Voorzitter Kris betreurt de feiten. Zelf probeert de sportclub zijn leden immers milieubewust te maken. Ze nam afscheid van de plastieken waterflessen, gaf ieder clublid een drinkbus en installeerde een waterfontein. De sportclub nam ook zijn maatregelen tegen vandalisme en zwerfvuil afkomstig van hangjongeren aan het skatepark: “We hebben dit jaar nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. Die hebben we ook omheind en voorzien van camerabewaking. Zonder al dat vandalisme waren die kostelijke maatregelen eigenlijk niet nodig geweest,” verduidelijkt voorzitter Kris.

Zwerfvuiltoeristen opsporen

Naast het inzetten van gemeenschapswacht, wijkwerkers en politiediensten, gaat gemeente Schoten ook actief op zoek naar nieuwe methodes om ‘zwerfvuiltoeristen’ op te sporen: “Als het zwerfvuil is opgehaald, bekijken wij dat in het containerpark actief op sporen. Op die manier proberen we te achterhalen wie dat zwerfvuil heeft achtergelaten en kunnen we die bestraffen met een gas-boete. Dat systeem heeft al goede resultaten opgeleverd”, vertelt schepen Walter Brat. Daarnaast overlegt de gemeente Schoten met Brasschaat om kennis op te doen van sluikstortcamera’s om de pakkans te verhogen.