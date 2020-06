Voetbalclub opnieuw slachtoffer van vandalen: voor bestuur is de maat vol emz

11 juni 2020

15u20 3 Schoten Voetbalclub KFC Schoten SK met haar velden in het gemeentepark is in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw slachtoffer geworden van vandalenstreken. Een voetbaldoel werd uitgerukt en raakte verwrongen. Kostplaatje: 450 euro. Na brandstichting, ingegooide ruiten, doorgeknipte netten en vernielde doelen is de maat voor het clubbestuur vol. “Als de gemeente hier niets aan doet, zullen we de stekker eruit trekken”, zegt voorzitter Luc Rodeyns (55). Donderdagavond zit het gemeentebestuur met de voetbalclub rond de tafel.

In 1916 werd KFC Schoten SK boven het doopvont gehouden. Toen de gemeente in juli 2019 er een punt achter wilde zetten, besloten vier burgers na gesprekken met het gemeentelijk bestuur een akkoord te sluiten voor de overname. De velden bleven in handen van de gemeente en de vzw KFC Schoten SK huurt ze. Luc Rodeyns uit Brasschaat, die sinds een viertal jaar betrokken is bij de voetbalclub, werd voorzitter.

Ondertussen telt KFC Schoten SK zes volwaardige ploegen. Ook werden heel wat jeugdspelers aangetrokken. “Besef dat we helemaal van nul zijn moeten beginnen. Er was zelfs geen jeugd meer”, zegt Rodeyns. Er kwam zelfs een samenwerkingscontract met de Antwerpse ‘Lebrun Academie’, die banden heeft met het grote Real Madrid.

Hakenkruizen op de tribune

Maar die nieuwe groei verliep niet zonder slag of stoot. “In augustus werd er brand gesticht. Die daders zijn gepakt geweest. Maar in januari hebben we een grote inbraak gehad. De schade was enorm. Het kostplaatje liep op tot 5.000 euro. Aangifte bij de politie heeft niets opgeleverd. In februari werden de glasdallen dan weer kapot gegooid.”

En dat is niet alles. Zo brachten vandalen hakenkruizen aan op de tribune. “Daar kregen we klachten over van de ouders. De gemeente is de week erop de tribune komen overschilderen.” Stenen op het veld zorgden ervoor dat de messen van de tractor al twee keer stuk gingen. Ook de doelnetten werden doorgeknipt. “Het begint echt op een boycot te lijken”, aldus Rodeyns. Sluikstort is ook geen uitzondering in de dug-outs of op de tribunes. Volgens Rodeyns werd tijdens het seizoen 2019-2020 vanop de velden tussen de twintig en dertig kilogram afval verzameld.

Meer dan 10.000 euro schade

In de nacht van maandag op dinsdag werd het gestel van een goal uitgetrokken en werd de metalen staaf verwrongen. “Die hadden we opgehangen zodat we gemakkelijk het gras konden maaien. Waarschijnlijk is er iemand op gaan zitten en aan gaan hangen”, zucht Rodeyns. Hoewel er op het veld nog niet getraind was, kent het veld al kale plekken en een zandplek aan het doel. “Iedereen komt zomaar op de velden, terwijl dat volgens het reglement niet mag zonder toestemming van de gemeente of de eigenaar.”

Voor het clubbestuur is de maat vol. “Los van het feit of de gemeente financieel is tussengekomen, schat ik dat we voor het afgelopen seizoen tussen juli 2019 en juni 2020 met 10.000 euro niet toekomen om de schade te herstellen. En dat komt door het laks beleid van het gemeentebestuur. De gemeenschapswachters en politie passeren hier, maar doen er niets aan. De frustraties zitten erg hoog. We willen duidelijkheid en consequentie. Als er niets verandert, moeten we de stekker eruit trekken. Dat zou jammer zijn, want ik doe dit met veel passie”, zegt de voorzitter.

Extra vuilnisbakken

Het probleem met vandalisme en sluikstort is niet nieuw volgens schepen voor Sport Paul Deswaef (N-VA): “Het komt met pieken. Als er veel beweging is in het park en aan de tennisclub, gebeurt het niet. De gemeenschapswacht en de politie volgen het op. Al gaan we niet handhaven dat jongeren op het B- of C-plein komen voetballen.”

Op donderdagavond gaat het gemeentebestuur in dialoog met de voetbalclub. “We gaan eens horen wat hun gedachten zijn. Zeker voor het sluikstorten zoeken we naar een oplossing. Zo liggen extra vuilnisbakken op tafel, al zal dat het probleem niet oplossen. Aan camera’s denken we niet meteen. We willen ook niet iedereen in het oog houden. Maar we zijn er volop mee bezig om de problemen in samenspraak met de politie te verhelpen”, besluit Deswaef.