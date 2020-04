Vlaams Belang zendt virtuele gemeenteraad live uit emz

24 april 2020

13u53 0 Schoten Afgelopen donderdagavond heeft Vlaams Belang Schoten via haar Facebookpagina de virtuele Schotense gemeenteraad van 23 april gelivestreamd. Op die manier konden de inwoners van de gemeente Schoten de vergadering alsnog bijwonen.

Door de coronacrisis besloot het bestuur van de gemeente Schoten de gemeenteraad van donderdag 23 april virtueel te laten doorgaan. Publiek was daarop niet toegelaten. Dat betreurde de oppositiepartij Vlaams Belang. “We begrijpen dat de burgemeester er alles moet aan doen om de gezondheid van de burgers te verzekeren, maar het gaat in tegen de openbaarheid van bestuur om virtueel een besloten vergadering te houden. Iedere Schotenaar moet de mogelijkheid krijgen om de gemeenteraad te volgen. Technisch gezien is het trouwens perfect mogelijk om de gemeenteraad uit te zenden. Anno 2020 is het absoluut geen ‘rocket science’ om dat te doen”, zegt gemeenteraadslid Tom Van Grieken.

21ste eeuw

Als het van de Vlaams Belang-voorzitter afhangt, zullen alle gemeenteraden in Schoten ook na de coronacrisis op het internet te volgen zijn. “Het wordt tijd dat de gemeenteraad de 21ste eeuw ingaat. Dat zou na twintig jaar toch wel eens tijd worden”, besluit hij.

