Vier politiezones slaan handen in elkaar voor nachtelijke opsluiting van arrestanten Toon Verheijen

28 augustus 2020

15u42 48 Schoten De politiezones Schoten, Brasschaat, Grens en Voorkempen hebben een samenwerkingsakkoord afgesloten rond de nachtelijke opsluiting van personen die gearresteerd worden. Die zullen voortaan allemaal opgesloten worden in het grotere cellencomplex van de de Lokale Politie Voorkempen aan de Vaartdijk in Brecht.

De nieuwe manier van werken gaat in vanaf 1 september. Op deze manier is het niet langer noodzakelijk dat inspecteurs de wacht houden bij een arrestant op het in ons geval Schotense commissariaat”, zegt Kristel Wouters van de politiezone Schoten. “Er komt meer capaciteit vrij waardoor er ook tijdens de nachtelijke uren meer blauw op straat zal zijn op het grondgebied van de gemeente Schoten.”