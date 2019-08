Vier minderjarigen geïdentificeerd voor brandstichting en inbraak bij voetbalclub SK Schoten Toon Verheijen

20 augustus 2019

16u55 0 Schoten Inspecteurs van de politiezone Schoten hebben vier dagen na een opzettelijke brandstichting in het Gemeentepark aan de dug-out van voetbalclub SK Schoten vier minderjarige verdachten kunnen identificeren.

Speurders waren er al snel enkele verdachten op het spoor gekomen die naast de brandstichting ook een inbraak pleegden in de kantine van de voetbalclub. Daar gingen ze aan de haal met snoepgoed en drank. “De vier minderjarigen die we hebben kunnen identificeren zijn voor de jeugdrechter geleid”, klinkt het bij de politie Schoten. “Ze werden alle vier onder huisarrest geplaatst. Ze zullen bovendien moeten instaan voor de vergoeding van de brandstichting, de gestolen voorwerpen uit de kantine en de tussenkomst van de brandweer. Deze snelle opheldering is te danken aan de intense samenwerking tussen de recherche en de dienst interventie. We zullen echter extra aandacht blijven schenken aan het gemeentepark in het algemeen en het sportcomplex in het bijzonder omdat wij regelmatig meldingen krijgen van overlast op deze locaties.”