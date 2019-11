Vermoedelijke inbrekers crashen al spookrijdend op E19: “Klopjacht met speurhond en helikopter levert niks op” Sander Bral

13 november 2019

12u08 3 Schoten Vier verdachten van een inbraakpoging in een wagen met Franse nummerplaat zijn gisterenavond tijdens het spookrijden gecrasht op de E19 in Schoten. Ze sloegen op de vlucht wanneer de politie hen wilde controleren in Brecht. Na de crash zetten de vier onbekenden hun vlucht te voet verder. De politie kon hen na een klopjacht met speurhond en helikopter niet vinden.

Rond zeven uur dinsdagavond kreeg de lokale politiezone Voorkempen een melding van een inbraakpoging in de buurt van de Sint Jobsesteenweg in Brecht. Er werd meteen een patrouille aangestuurd die een verdacht voertuig met Franse nummerplaat in de buurt van de melding opmerkte. In het voertuig zaten vier personen. De bestuurder sloeg op de vlucht wanneer de politie tot controle wilde overgaan.

Spookrijden op E19

“Aan het kruispunt met de Brechtsebaan en de Beukenlei botste de vluchtende wagen met een andere auto”, bevestigt Evelyn Tiebos van PZ Voorkempen. “Het ging enkel over blikschade en de verdachten vluchtten verder met de wagen. Ze reden richting de oprit van de E19 in Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) en draaiden de snelweg richting Antwerpen op in de verkeerde richting. De spookrijdende wagen werd niet gevolgd door de politie uit veiligheidsoverwegingen. Op de pechstrook crashte de spookrijders tegen een stilstaande truck ter hoogte van recreatieverblijf Dennenbad in Schoten.”

Klopjacht in de bossen

Het viertal sprong uit de wagen en vluchtte de bossen van de omgeving in. “Onze mensen startten een klopjacht in de omgeving met speurhond en politiehelikopter, ook kregen we bijstand van politiezones Brasschaat, Schoten en ZaRa en werd het buurtinformatienetwerk ingeschakeld. Na twee uur werd de zoekactie zonder resultaat gestaakt. De verdachte wagen werd getakeld met oog op sporenonderzoek.”

Ook woensdag kon er nog niemand gearresteerd worden. Het is niet duidelijk of de vier verdachte personen iets met de inbraakpoging in Brecht te maken hebben of waarom ze op de vlucht sloegen van de politie.