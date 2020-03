Verkeershinder op Deuzeldlaan wegens omschakeling naar ledverlichting emz

13 maart 2020

12u47 0 Schoten Tussen 16 maart en 16 april laat Fluvius de straatverlichting in de volledige wijk Deuzeld vervangen door dimbare ledverlichting. Hierdoor zal de Deuzeldlaan richting Merksem iedere werkdag tussen 9 en 16 uur voor gemotoriseerd verkeer afgesloten zijn.

Omdat de straatlantaarns in de Deuzeldlaan in de middenberm staan, zal de aannemer een rijvak moeten afsluiten om de werken veilig te kunnen uitvoeren. Voor en na de werkuren en in het weekend blijft de rijbaan in beide richtingen vrij. Wie tussen 9 en 16 uur toch naar Merksem moet, rijdt om via de Eduard Steursstraat en de Eethuisstraat. Ook de bussen van De Lijn volgen die omleiding.