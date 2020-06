Van Belpopwandeling tot fietszoektocht: ontdek Schoten op een andere manier emz

29 juni 2020

11u24 0 Schoten De coronacrisis is het ideale moment om de eigen streek te (her)ontdekken. Dat beseft ook de gemeente Schoten. Twee avontuurlijke zoektochten en twee digitale themawandelingen voeren naar bekende parels en verborgen plekjes.

Voor de speurneuzen is de Schotense wandelzoektocht in de wijken Klarre Warre en het dorpscentrum een leuke en uitdagende buitenactiviteit. Daarbij vallen ongetwijfeld dingen te ontdekken waar niemand eerder op lette. Liever op de fiets dan te voet? Dan is er de fietsfotozoektocht 2020. Die kan in één of meerdere dagen afgelegd worden.

Belpop in Schoten

Daarnaast zijn er ook twee leuke themawandelingen te doen. ‘Belpop Bonanza’ leidt langsheen unieke stukjes Belpopgeschiedenis in Schoten. Aan tien locaties hangt een bordje met een QR-code, waarachter telkens een mooi verhaal en beeld wacht. De twee kenners Jan Delvaux en Jimmy Dewit alias DJ Bobby Ewing stippelden de route uit. Het duo maakt al sinds 2013 theatershow en televisie over Belgische popmuziek. Deze zomer zijn ze gids voor deze muzikale wandeling. Aan tien locaties kunnen fans van erfgoed kunnen hun hart dan weer ophalen met de wandeling ‘Beeldig Schoten’. Naast Schotense monumenten zet de toer eigen werk van Schotense inwoners in de kijker.

De gratis routeboekjes voor de wandel- of fietszoektocht zijn van 1 juli tot 30 september op te halen of aan te vragen via toerisme@schoten.be.

Het wandelplan voor ‘Belpop Bonanza’ is vanaf 21 juli af te halen bij de zomerbalie of download de route via www.ccschoten.be. De erfgoedroute is terug te vinden in de Erfgoed applicatie. Wie liever de route op papier volgt, kan een exemplaar aanvragen aan de zomerbalie.