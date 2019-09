Tweede Oldtimertreffen op de Markt Toon Verheijen

13 september 2019

14u38

Walter Brat en Bert Batens organiseren nu zondag op de Markt in Schoten een tweede editie van hun oldtimertreffen. “Vorig jaar vond het eerste Schotens Oldtimer treffen plaats en zowel wij als organisatie als de deelnemers en de bezoekers waren zeer opgetogen met de opkomst”, vertellen Bert Batens en Walter Brat. “We moesten dus wel een tweede editie organiseren. Het is vooral onze bedoeling er een leuke meet-en-greet van te maken. Met dit treffen willen ook wij ons warm hart laten zien en proberen we wat geld in te zamelen voor een goed doel. De opbrengst gaat integraal naar Juno, een Schotense organisatie die kinderen bij wie de opvoeding wat moeilijker verloopt, begeleidt.” Iedereen is zondag welkom van 9 tot 15 uur. Er zullen zeker zo’n honderd oude auto’s en motorfietsen aanwezig zijn.