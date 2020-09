Twee nationale jeugdkampioenen voor TC Gym uit Schoten Werner Thys

14 september 2020

12u01 0 Schoten De champagne werd gisteren ontkurkt op TC Gym. Met Marilyn Van Brempt (meisjes 11) en Margot Van Dyck (meisjes 9) kroonden twee plaatselijke speelsters zich tot nationaal jeugdkampioen. Coach en ex-WTA speelster Nancy Feber zag dat het goed was.

De rest van het seizoen speelden beide meisjes meestal in een hogere leeftijdscategorie – Van Brempt bij de 13-jarigen en Van Dyck bij de 11-jarigen -, maar op de eindronde van het Belgian Junior Circuit op de banen van Forest Hills mochten ze hun kunnen in de eigen leeftijdsreeks tonen.

“Zowel Marilyn als Margot werken hard en genieten van het spelletje. Dat is dus mooi meegenomen”, lacht Nancy Feber. “Beide speelsters hebben een sterk seizoen achter de rug. Hun nationale kroon komt dan ook niet onverwacht.”

Marilyn Van Brempt won twee jaar geleden, bij de meisjes 9, reeds het ‘Feest van de Jeugd’. Ze gaat dus op haar elan verder. Het feit dat ze dit jaar ook bij de meisjes 13 uitstekende resultaten liet optekenen is meer dan hoopgevend met het oog op de komende seizoenen. “Marilyn is een agressieve speelster, die vooral op fysiek vlak heel wat progressie maakte”, zegt Feber. “Ze voelt het spelletje heel goed aan.”

Tijdens de eindronde mochten de tennissers gedurende de volledige wedstrijd gecoacht worden. “Dat is voor jonge speelsters aanvankelijk nog onwennig, maar zowel Marilyn als Margot pikten het snel goed op”, aldus Feber. “Voor Margot was het wel even aanpassen om voor deze eindronde terug te keren naar een kleiner midi-terrein.”

Feber is ervan overtuigd dat deze twee titels voor de club alweer een mooie stap betekenen. “Dit wil zeggen dat we als team goed bezig zijn”, zegt de voormalige nummer 79 van de wereld. “Voor onze Gym-jongeren zijn deze resultaten een echte stimulans.”