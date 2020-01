Twee minderjarigen opgepakt voor bromfietsdiefstal Toon Verheijen

27 januari 2020

16u00 0 Schoten Een patrouilleploeg van de politie Schoten heeft enkele dagen geleden twee verdachten opgepakt in verband met een diefstal van een bromfiets in de omgeving van de basisschool Sint-Eduardus. Het ging om twee minderjarigen.

Een buurtbewoner hoorde ’s nachts lawaai en zag verdachte gedragingen in de buurt van de Vrije Basisschool Sint-Eduardus. De man verwittigde meteen de politie. De inspecteurs zagen meteen bij aankomst een bromfiets in de struiken liggen waarvan het contactslot geforceerd was.

De agenten kamden de buurt uit en konden al snel een verdachte oppakken. Plots riep de jongeman iets in een vreemde taal met de bedoeling zijn kompaan te verwittigen dat hij moest vluchten. Dat lukte echter niet, want de politie kon ook de tweede verdachte oppakken die zich op het schoolterrein had verstopt. Hij had ook de schroevendraaier op zak waarmee ze vermoedelijk het contactslot van de bromfiets hadden geforceerd. Bij verhoor ging één van de verdachten over tot bekentenissen.