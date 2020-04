Twee mannen opgepakt voor hoesten en spuwen naar agenten Toon Verheijen

06 april 2020

18u12 0 Schoten Twee mannen uit respectievelijk Schoten en Antwerpen zijn opgepakt voor hoesten en spuwen naar de politie. Een van hen blijft aangehouden omdat hij daarnaast ook nog feiten van intrafamiliaal geweld pleegde.

Een patrouilleploeg van de politiezone Schoten werd zondagavond rond 21 uur opgeroepen voor een huiselijke twist in een woning aan de Brechtsebaan in Schoten. Toen de politie ter plaatse kwam, weigerde een vrouw (50) zich kenbaar te maken. Ze weigerde elke medewerking en riep dat ze besmet was het met coronavirus. Toen ze overgebracht werd naar het cellencomplex, werd ze enorm weerspannig en spuwde ze in het gezicht van een agent. De onderzoeksrechter heeft vandaag beslist om de vrouw vrij te laten onder strenge voorwaarden.

Ook in Antwerpen werd een man opgepakt na een melding van intrafamiliaal geweld. Een 45-jarige man werd daarbij gearresteerd en in de combi begon de man te hoesten en in het rond te spuwen. De veertiger beweerde ook besmet te zijn met het coronavirus. De onderzoeksrechter bevestigde zijn aanhouding. “Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar”, zegt woordvoerder Kristof Aerts.