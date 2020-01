Twee maanden na sluiting herrijst café Den Breughel uit zijn as emz

14u30 0 Schoten Op 22 december 2019 werden de laatste pintjes getapt in het legendarische volkscafé Den Breughel. Eind februari zal in het handelspand aan de overkant het café als een feniks uit zijn as herrijzen. Heidi Mertens, de dochter van voormalig cafébaas Raoul, zal achter de toog staan.

In december startte de leden actiegroep ‘den Breughel is van ons’ een petitie tegen de sluiting van hun stamcafé. Ondanks de 1.400 petities moest het café genoodzaakt de deuren achter zich toe doen. Burgemeester Maarten De Veuster beloofde een nieuw café, en dat komt er dan ook eind februari: “Ons marktplein is het hart van Schoten. Wil je bloed door het hart pompen, dan moeten de aders open en vol zuurstof zijn. Met de heropening van café Breughel willen we ons marktplein bruisend houden”, zegt hij. Tegenover waar de oude Den Breughel gelegen was, zal het café heropleven. Heidi Mertens zal de fakkel van haar vader Raoul overnemen.