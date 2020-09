Twee jonge criminelen bekennen feiten van diefstal en vandalisme emz

24 september 2020

22u16 0 Schoten Het rechercheteam van de Lokale Politie Schoten heeft twee jonge criminelen kunnen vatten. Ze werden verdacht van twee feiten van diefstal en één feit van vandalisme. Na een verhoor bekenden ze die feiten.

In september 2019 werd een snoepautomaat in Schoten opengebroken en leeggeroofd. De maand erop kon het team recherche een jongeman daaraan linken. Verder onderzoek in de gsm van de verdachte toonde aan dat de 21-jarige man nog een diefstal van een brommer gepleegd had en samen met anderen vandalenstreken in de buurt uitgehaald had. Die misdaad dateert van mei 2019: toen werd in Merksem een brommer gestolen en gedumpt in een vijver in Schoten. Op het gsm-toestel van de verdachte troffen de inspecteurs beelden aan waarop te zien is hoe de verdachte een autoruit inslaat. Verder onderzoek leidde tot een tweede verdachte, een minderjarige. Beiden werden verhoord en bekenden de feiten.