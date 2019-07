Twee inbrekers op heterdaad betrapt Toon Verheijen

24 juli 2019

13u07 0 Schoten Inspecteurs van de politiezone Schoten hebben maandag dankzij een alerte getuige twee inbrekers kunnen oppakken.

Een buurtbewoner in het centrum van de gemeente merkte verdachte gedragingen op aan een woning en verwittigde meteen de politie. Ze vermoedden dat de verdachten zich nog in de woning bevonden, betraden het pand en konden twee mannen inrekenen die verdacht worden van een inbraak in de desbetreffende woning. Op het moment van de feiten verbleef de eigenaar van de woning in het ziekenhuis. In het voertuig van de Oost-Europese verdachten werden verschillende juwelen gevonden waarvan de herkomst verder onderzocht moet worden. De mannen werden gearresteerd, verhoord en voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hun aanhouding bevestigde.