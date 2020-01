Twee families vechten robbertje op straat uit met honkbalknuppels emz

09 januari 2020

13u11 14 Schoten Afgelopen dinsdagavond vond er in Schoten een hevige vechtpartij plaats tussen twee families. Vier betrokkenen raakten gewond. Donderdag verschenen er beelden op sociale media. Die tonen hoe er zelfs honkbalknuppels worden gebruikt

Dinsdagavond 7 januari werd Vordenstein in Schoten opgeschrikt door een straatvechtpartij. Het parket meldt dat twee families met elkaar op de vuist gingen. De beelden die donderdag op sociale media verschenen, tonen hoe daarbij ook honkbalknuppels gebruikt werden: “De Lokale Politie Schoten is snel ter plaatse gekomen voor een tussenkomst. Een aantal betrokkenen hebben inderdaad met wapens slagen uitgedeeld. Die werden meteen van hun vrijheid beroofd”, vertelt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Bij het incident raakten vier betrokkenen gewond. Het parket heeft al een onderzoek geopend: “We nemen de feiten zeer ernstig. Ook al toont het filmpje slechts een fragment van de feiten die eigenlijk in een ruimere context moeten geplaatst worden, toch is het onaanvaardbaar dat een ruzie op de openbare weg uitgevochten wordt. We zullen dan ook de betrokkenen identificeren. Het onderzoek zal de strafmaatregelen dan bepalen”, besluit Aerts.

Tom Van Grieken

Voorzitter van Vlaams Belang en Schotens gemeenteraadslid Tom Van Grieken plaatste donderdag het filmpje op Facebook. Hij veroordeelt het incident: “Dit geweld is onaanvaardbaar in onze straten. Het moet streng bestraft worden”, klinkt het.