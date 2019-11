Twee dagen beurtelings verkeer in de Botermelkbaan Ewoud Meeusen

25 november 2019

16u03 7 Schoten Het verkeer in de Botermelkbaan zal op 28 en 29 november door werkzaamheden beurtelings moeten passeren. De Alice Nahonlei wordt tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Er wordt een wegomleiding voorzien via de Wezelsebaan.

Op donderdag 28 en vrijdag 29 november wordt de nieuwe riolering van de Botermelkbaan aangesloten op de bestaande riolering in de Alice Nahonlei. Voor het verkeer in de Botermelkbaan is er beurtelingse doorgang. Omdat de riolering in de Alice Nahonlei in het midden van de rijbaan zit, wordt die tijdelijk afgesloten. Al het verkeer zal omgeleid worden via de Wezelsebaan.