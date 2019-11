Twee cannabisplantages en een drugsdealer: politie Schoten deelt drugsmilieu enkele klappen uit Toon Verheijen

09 november 2019

10u26 0 Schoten Rechercheurs van de politiezone Schoten hebben de voorbije week het drugsmilieu drie keer een serieuze tik verkocht. Er werden twee plantages opgedoekt en een vermoedelijke drugsdealer belandde ook achter de tralies.

De eerste plantage werd op 30 oktober al opgedoekt in het centrum van Schoten. In de kelder van een woning troffen de speurders een kleine plantage met zo’n 374 planten aan. De elektriciteit werd voor de meter afgetapt. De 48-jarige bewoonster werd opgepakt en haar aanhouding werd door de onderzoeksrechter bevestigd.

Enkele dagen later werd een verkeerscontrole een verdacht voertuig aan de kant gezet. De 19-jarige bestuurder bleek in het bezit te zijn van 27 zakjes cocaïne. De man werd aangehouden en de lokale recherche onderzoekt de zaak verder.

Tenslotte was er ook nog de plantage in de Gazellendreef. Verspreid over vijf kamers stonden daar ruim 1.400 planten. De oprit stond een Porsche Cayenne. Die werd in beslag genomen. De 37-jarige man uit Willebroek die in het pand aanwezig was, is aangehouden.